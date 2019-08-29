Новый глава МИД рассказал о своих приоритетах: мир на Донбассе и возврат Крыма
19:15, 29 августа 2019Политика
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Об этом Вадим Пристайко заявил во время выступления перед голосованием в парламенте за его назначение на должность министра иностранных дел Украины.
Вадим Пристайко / Фото УНИАН
Кандидат на должность министра иностранных дел, заместитель главы президентского офиса Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитическими приоритетами Украины является восстановление мира на Донбассе и возврата Крыма.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления перед голосованием в парламенте за его назначение на должность главы МИД.
«Самый большой наш внешнеполитический приоритет, задача №1 - это восстановление мира на востоке и деокупация и возвращения Крыма», - сказал Пристайко.
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