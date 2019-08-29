Новый глава МИД рассказал о своих приоритетах: мир на Донбассе и возврат Крыма

Об этом Вадим Пристайко заявил во время выступления перед голосованием в парламенте за его назначение на должность министра иностранных дел Украины.

Кандидат на должность министра иностранных дел, заместитель главы президентского офиса Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитическими приоритетами Украины является восстановление мира на Донбассе и возврата Крыма.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления перед голосованием в парламенте за его назначение на должность главы МИД.

«Самый большой наш внешнеполитический приоритет, задача №1 - это восстановление мира на востоке и деокупация и возвращения Крыма», - сказал Пристайко.