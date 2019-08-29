цей матеріал доступний українською

Новый глава МИД рассказал о своих приоритетах: мир на Донбассе и возврат Крыма

19:15, 29 августа 2019
Политика
575 4
Вадим Пристайко / Фото УНІАН

Кандидат на должность министра иностранных дел, заместитель главы президентского офиса Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитическими приоритетами Украины является восстановление мира на Донбассе и возврата Крыма.

Читайте такжеМинистром иностранных дел стал дипломат Пристайко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления перед голосованием в парламенте за его назначение на должность главы МИД.

«Самый большой наш внешнеполитический приоритет, задача №1 - это восстановление мира на востоке и деокупация и возвращения Крыма», - сказал Пристайко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter