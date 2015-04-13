Американский сенатор назвал Россию "источником проблем"
13:42, 13 апреля 2015Политика
3488 0
Возможный кандидат в президенты США от Республиканской партии, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол назвал Россию "источником проблем".
По словам сенатора, была надежда, что Россия готова присоединиться к тем, кто хочет "сделать мир лучше" / УНИАН
Об этом он сказал в интервью программе Meet the press ("Встреча с прессой") канала NBC, сообщает РИА Новости.
"За последний год Россия стала, скорее, источником проблем, а не их решением", — заявил республиканец.
Читайте такжеГенштаб Чехии назвал Россию одной из крупнейших угроз для мира
По его словам, когда Россия помогла договориться о вывозе сирийского химического оружия, появилась надежда, что она готова присоединиться к тем, кто хочет "сделать мир лучше".
Однако после присоединения к ней Крыма и "вторжения" в Украину эти надежды "быстро разбились", заявил Пол.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter