Американский сенатор назвал Россию "источником проблем"

13:42, 13 апреля 2015
Политика
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Возможный кандидат в президенты США от Республиканской партии, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол назвал Россию "источником проблем".

УНИАН

Об этом он сказал в интервью программе Meet the press ("Встреча с прессой") канала NBC, сообщает РИА Новости.

"За последний год Россия стала, скорее, источником проблем, а не их решением", — заявил республиканец.

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По его словам, когда Россия помогла договориться о вывозе сирийского химического оружия, появилась надежда, что она готова присоединиться к тем, кто хочет "сделать мир лучше".

Однако после присоединения к ней Крыма и "вторжения" в Украину эти надежды "быстро разбились", заявил Пол.

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