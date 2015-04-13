Сербия увидела прогресс в решении конфликта на Донбассе

Об этом в Белграде заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

По его словам, "в ближайшие дни" должно начаться создание четырех рабочих групп по выполнению Минских договоренностей: по решению политических, экономических, гуманитарных вопросов и вопросов безопасности в зоне конфликта на Донбассе. Целью создания этих рабочих групп с участием Киева, Москвы, представителей ОБСЕ и сепаратистов является "сейчас начать политические переговоры", отметил Дачич.

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Также глава МИД Сербии охарактеризовал как успех продление мандата мониторинговой миссии ОБСЕ на год вместо шести месяцев, а также - желание увеличить количество наблюдателей от нынешних 400 до тысячи.