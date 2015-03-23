Госдеп США призвал ОБСЕ продолжать наблюдение в Украине

Об этом сообщает РИА Новости.

СММ ОБСЕ была учреждена 21 марта 2014 года с максимальной численностью в 500 наблюдателей, которые должны быть расположены в 10 городах Украины. Ранее ОБСЕ сообщала, что к настоящему времени миссия превысила численность в 400 наблюдателей, из них 350 наблюдателей работают на востоке Украины, где на них возложены обязанности по контролю режима прекращения огня и верификации отвода тяжелых вооружений.

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Замглавы СММ Александр Хуг ранее заявил, что наблюдатели ОБСЕ в Донбассе сталкиваются с неприемлемым ограничением свободы передвижения в районах наблюдения. При этом наблюдатели периодически подпадают под обстрелы.

"Мы призываем ОБСЕ продолжать свою миссию даже несмотря на угрозу нападений", - сказала Харф, повторив требование о необходимости представления наблюдателям беспрепятственного доступа во все районы для проверки соблюдения перемирия.

Харф обвинила боевиков в "нарушении режима прекращения огня", утверждая, что "они переходят разграничительную линию". В частности, она сказала, что "накануне атаке подвергся район, где находились наблюдатели ОБСЕ".

"Мы осуждаем подобные действия", - сказала представитель госдепартамента.