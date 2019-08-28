Зеленский в рамках визита в Варшаву встретится с руководством Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии

Кроме того, запланированы встречи Зеленского с представителями польского бизнеса и украинской общины в Польше.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках двухдневного визита в Варшаву встретится с лидерами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии.

Об этом УНИАН сообщили в дипломатических кругах.

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«Относительно структуры визита - планируется два дня. Первый день - польский двусторонний визит, второй день связан с отмечанием годовщины начала Второй мировой войны», - заявили в дипломатических кругах.

31 августа Варшаве у Зеленского состоятся встречи с польским руководством - президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и представителями парламента Польши.

Кроме того, запланированы встречи президента Украины с представителями польского бизнеса и украинской общины в Польше.

1 сентября глава украинского государства проведет ряд двусторонних встреч. «Пока у нас подтверждена Бельгия, Литва, Грузия, возможно, будут еще встречи, прорабатывается вопрос встречи с президентом США Дональдом Трампом», - добавил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 28 августа советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал начало организации встречи Зеленского и Трампа в Варшаве в ближайшие дни.