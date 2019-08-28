Зеленский: Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату"

Зеленский обсудил с Болтоном первоочередные меры для укрепления стратегического партнерства между Украиной и США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

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Встреча была посвящена обсуждению первоочередных мер для укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств.

Кроме того, были обсуждены возможности углубления украино-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и усилия, направленные на достижение прогресса в мирном урегулировании на Донбассе.

Он выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу по Донбассу.

Зеленский отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.

Как сообщал УНИАН, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не исключает участия Соединенных Штатов или Великобритании в «нормандском формате» переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.