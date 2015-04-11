За сутки потерь среди военных нет - штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ Крымском боевики продолжают атаковать позиции сил АТО - Москаль

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых среди военнослужащих нет", - сказал Лысенко.