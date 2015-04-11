За сутки потерь среди военных нет - штаб АТО

13:17, 11 апреля 2015
Политика
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В течение суток в зоне АТО потерь среди украинских военнослужащих нет.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых среди военнослужащих нет", - сказал Лысенко.

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