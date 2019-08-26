Меркель и Трюдо призвали Украину продолжать реформы

Лидеры страны указали на значительный мандат, который получила украинская власть после президентских и парламентских выборов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразили поддержку Украине и призвали ее продолжать идти путем реформ.

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Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на пресс-службу премьера Канады. Меркель и Трюдо встретились на полях саммита G7 во Франции.

"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность реформ, отметив значительный соответствующий мандат, предоставленный после президентских и парламентских выборов", - говорится в сообщении.

Лидеры стран также обсудили обязательность борьбы с изменениями климата. Трюдо и Меркель выразили обеспокоенность пожарами на Амазонке, и признали эту проблему международным кризисом, который следует решать в рамках G7

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США продолжат работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ.