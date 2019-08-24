Трюдо заговорил на украинском

Трюдо завершил поздравление украинцам по случаю Дня Независимости лозунгом "Слава Україні!".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо завершил поздравление украинцам по случаю Дня Независимости лозунгом "Слава Україні!".

Об этом говорится в поздравлении на сайте канадского премьера.

"Сегодня мы присоединяемся к украинским общинам в Канаде и во всем мире с целью празднования 28-й годовщины независимости Украины", - отметил Трюдо.

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Он напомнил, что Канада стала первой западной страной, которая признала независимость Украины в 1991 году.

"И с тех пор мы являемся близкими друзьями и партнерами", - подчеркнул канадский премьер.

Трюдо напомнил о создании зоны свободной торговли между Канадой и Украиной, помощи в подготовке сил безопасности Украины в рамках операции "Объединитель" (UNIFIER), проведении в Канаде третьей Конференции по поддержке реформ в Украине.

По его словам, таким образом Канада сотрудничает с народом Украины в вопросах, направленных на построение безопасного, суверенного и обеспеченного будущего.

Трюдо напомнил, что в июле встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить последовательную поддержку Канадой народа Украины, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Я также отметил поддержку Канадой амбициозного демократического пути реформ Украины, сосредоточенного на всеобъемлющем и подотчетном управлении, верховенстве права и уважении к правам человека", - отметил Трюдо.

"На протяжении поколений украинско-канадская община, которая в настоящее время составляет более 1,3 миллиона, вплетала свои нити в нашу национальную ткань. Благодаря своему динамичному языку, культуре и традициям украинские канадцы формировали и продолжают формировать нашу страну", - подчеркнул Трюдо.

"Они также создали близкие связи между нашими двумя странами, соединяя канадцев и украинцев от Келоуна до Киева, от Эдмонтона до Энергодара, от Дофина до Днепра. Эти глубокие и длительные родственные связи и дружба, вместе с нашими общими ценностями лежат в основе прочных отношений Канады и Украины", - добавил он.

От имени всех канадцев и своей жены Софи Трюдо пожелал украинцам счастливого Дня Независимости Украины.

"Слава Україні!" - завершил Трюдо поздравление.