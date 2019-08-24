В Киеве состоялся Марш защитников Украины (фоторепортаж)

Участники марша совместно исполнили Государственный Гимн Украины и минутой молчания почтили память погибших военнослужащих и добровольцев.

В Киеве по случаю Дня Независимости состоялся Марш защитников Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, официальная часть мероприятия завершилась на Майдане Независимости.

Участники марша прошли от парка Шевченко по бульвару Шевченко до Бессарабской площади, потом пришли на Майдан Независимости, где провели перформанс в поддержку военнопленных и спели Государственный Гимн Украины.

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Также, участники марша совместно исполнили Государственный Гимн Украины и минутой молчания почтили память погибших военнослужащих и добровольцев. Также состоялся перформанс в поддержку украинских политзаключенных.

После этого часть людей ушла на Михайловскую площадь для участия в межконфессиональном молебне по погибшим участники боевых действий.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в Марше защитников Украины в столице приняли участие около 12 тысяч человек. По предварительным данным организаторов, в Марше защитников Украины приняли участие более 15 тыс. лиц.