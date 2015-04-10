Путин будет заставлять Украину легитимизировать боевиков на Донбассе - политолог

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей Гарань.

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«Риск продолжения военной конфронтации остается. Однако потери от реализации сценария полномасштабной войны слишком велики. Поэтому мне кажется, что сейчас Путин будет сохранять конфликт на уровне низкой интенсивности. И одновременно он будет пытаться навязать Украине условия, которые могут привести к легитимизации боевиков на Донбассе для того, чтобы Киев был вынужден взять на себя фактически финансовую ответственность за ситуацию на Донбассе. Я думаю, что это сейчас наиболее вероятный с точки зрения действий Путина сценарий. Так как, с одной стороны, он позволяет изматывать Киев, не дать ему попытки сконцентрироваться на других проблемах, втянуть его в военное противостояние в регионе с последующим истощением. А вместе с тем это будет попытка легитимизации и повесить на Киев ответственность за регион», - сказал он.

Как считает Гарань, с военной точки зрения, сейчас Украина не может осуществить освобождение Донбасса.

«Я думаю, что больше шансов имеет сценарий замороженного конфликта. Причем в данном случае я его рассматриваю не как минус, а как плюс для Украины. Вряд ли РФ нам сейчас позволит реинтегрировать оккупированные территории Донбасса. Теоретически это возможно, если миротворцы будут стоять на украинско-российской границе. Однако мне кажется, вряд ли РФ допустит такой сценарий», - сказал эксперт.