Путин созвал Совбез из-за Украины и Йемена

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«На повестке дня - актуальные международные проблемы, в частности, ситуация в Украине, в Йемене, текущие вопросы внутрироссийской повестки с точки зрения социально-экономического развития», - говорится в сообщении.

При этом никаких подробностей не приводится.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о существовании планов о возможном обращении в Совет федерации за разрешением о вводе войск или миротворческого контингента в Украину. «Вы знаете я, к сожалению, не слышал об этом требовании, поэтому ничего не могу сказать», - сказал Песков.

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«Мне не известно о существовании таких планов», - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли ему о повторных планах Путина обратиться в Совет федерации за разрешением о вводе войск или миротворческого контингента в Украину.

В совещании приняли участие председатель Госдумы Сергей Нарышкин, руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев и постоянный член Совбеза Борис Грызлов.

Как сообщал УНИАН, депутат Госдумы РФ от ЛДПР Роман Худяков заявил сегодня, 10 апреля, что Госдума может через две недели обратиться к Путину с предложением ввести в одностороннем порядке «миротворцев» на Донбасс.