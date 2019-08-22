Адвокат заявил о подготовке обмена экс-"беркутовца" на пленного в РФ моряка

Имя украинского моряка, который вскоре может вернуться на украинскую землю, не уточняется.

Бывший боец спецподразделения «Беркут» Александр Саттаров, которого судят в Киеве за участие в «самообороне» Крыма, проходит юридические процедуры оформления обмена на удерживаемого Россией украинца.

Об этом рассказал адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий, сообщают Крым.Реалии.

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По словам адвоката, планируется, что экс-«беркутовца» обменяют на одного из захваченных ФСБ России украинских моряков.

«Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация», - сказал Свинцицкий.

Других подробностей адвокат не предоставил.

Как сообщал УНИАН, 20 августа в «Лефортово» приняли передачи активистов для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Александра Кольченка и Павла Гриба.

Один из руководителей российского правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис в комментарии УНИАН предположил, что РФ может вскоре передать Украине Балуха, Клиха, Карпюка, Кольченко и Гриба. Также в московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи для Сущенко, Сизоновича и Панова.

21 августа в «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели пятерых украинских политзаключенных: Клиха, Карпюка, Кольченко, Балуха и Романа Сущенко.