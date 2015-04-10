В Днепропетровске повалили очередного Ленина

12:25, 10 апреля 2015
Политика
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Вчера вечером на ж/м Приднепровск активисты повалили статую вождя.

Вчера днепропетровские активисты повалили очередную статую Ленина на ж/м Приднепровск. Об этом «Лицам» стало известно от активистов.

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Собралось на акцию около 15 человек, которые повалили вождя менее чем за час, используя веревку и УАЗик. Вместо статуи активисты установили флаг Украины.

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