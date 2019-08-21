В МИД надеются, что благодаря переговорам украинских политзаключенных наконец освободят (видео)

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что речь идет именно о возвращении, а не об обмене украинских политзаключенных.

В Министерстве иностранных дел Украины выражают надежду, что все переговоры на высшем уровне относительно украинских политических заключенных в Российской Федерации приведут к возвращению их на Родину.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5-го канала".

В частности, ее попросили прокомментировать информацию о переводе в московский СИЗО «Лефортово» группы украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба, Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича, которые могут быть переданы украинской стороне. Она уточнила, что речь идет о возврате или обмене.

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«Мне кажется, что основное - это возврат. Конечно, мы боролись за это возвращение уже долгие месяцы. Любая положительная новость по этому поводу - она очень приветствуется. Что касается механизма, то любой механизм является для нас приемлемым, кроме одного - это предоставление каких-то неизвестных государственных гарантий в отношении наших моряков, которых незаконно держат в Москве и над которыми происходит незаконное судилище», - сказала заместитель министра.

«Для нас действительно важна эта новость. Конечно, очень обидно, что неизвестные источники, поэтому тут «50 на 50». Но мы все же будем надеяться, что все разговоры на высшем уровне, которые касаются украинских политзаключенных и украинских, - они приведут к тому, что наконец они вернутся домой», - подчеркнула Зеркаль.

При этом она уточнила, что в вопросе возвращения украинцев на родину «возможны шаги навстречу для того, чтобы это не закончилось только теми фамилиями, о которых сейчас идет речь».

«Я думаю, что какие-то шаги и от нас ожидаются, о которых есть договоренности. Конечно, что они все еще держатся довольно в закрытом режиме. И это понятно», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 20 августа в «Лефортово» приняли передачи для активистов украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

Один из руководителей российского правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис в комментарии УНИАН предположил, что РФ может вскоре передать Украине Балуха, Клыха, Карпюка, Кольченко и Гриба.

Также в московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи для Сущенко, Сизоновича и Панова.

21 августа в «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели пятерых украинских политзаключенных: Клыха, Карпюка, Кольченко, Балуха и Романа Сущенко.