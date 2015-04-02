Российские сериалы заменят украинскими и польскими - Госкомтелерадио

Об этом председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко заявил сегодня во время пресс-конференции в Краматорске, комментируя подписание президентом закона о запрете в Украине российских пропагандистских фильмов и сериалов, сообщили УНИАН в пресс-службе Госкомтелерадио.

«Уже сняты первые серии фильма «Национальная гвардия», события которого начинаются на Майдане и продолжаются в зоне АТО», - добавил Наливайко.

Кроме того, по словам его словам, Польша готова за «символическую плату» предоставить украинским телеканалам свои сериалы. Их адаптацией уже занимается Львовская ОГТРК.

Читайте такжеПредседатель Госкино назвал четыре категории несущих угрозу российских фильмовКак сообщал УНИАН, 5 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы относительно защиты информационного телерадиопространства Украины (№1317). Законом запрещается распространение и публичное демонстрирование фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, пропагандирующих (включая подачу позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других военных или силовых формирований РФ или их отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований.

Сегодня, 2 апреля, президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.