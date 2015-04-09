Бизнесу представили новых руководителей Минюста

Начальником департамента регистрации стал юрист PwC Сергей Бенедисюк, а заместителем министра по вопросам исполнения решения судов – партнер-учредитель ЮК Arzinger Сергей Шкляр. Новые назначения позволят улучшить взаимодействие ведомства с бизнесом в вопросах реформирования этих направлений, отметила первый заместитель министра Наталья Севостьянова, представляя новых руководителей на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации в четверг в Киеве.

«Основная цель реформ Минюста – улучшение условий получения административных услуг для граждан и для бизнеса. Наше сотрудничество очень важно для Министерства юстиции. Все реформы, которые мы внедряем, вы должны оценить, указать на недостатки, если таковые есть, чтобы мы постоянно совершенствовали качество предоставляемых министерством услуг», - подчеркнула Севостьянова, обращаясь к вновь назначенным чиновникам.

Она также добавила, что опыт работы новых руководителей в бизнесе позволит им облегчить коммуникацию Минюста с предпринимателями. «Эти люди очень хорошо понимают проблемы бизнеса и граждан и смогут изменить систему в лучшую сторону.Надеемся, что реформа будет двигаться очень активно. Уже готовы комплексные законопроекты по государственной регистрации и исполнению судебных решений. Мы открыты к любым предложениям от бизнеса, чтобы совершенствовать проекты и улучшать условия ведения бизнеса», - добавила она.

В свою очередь Сергей Бенидесюк обратился к бизнесу с просьбой предоставлять ему обратную связь относительно реформ, которые проводит ведомство. «Это касается как законодательных инициатив, так и тех новации, которые уже введены, требуют широкого обсуждения. Общайтесь с нами, говорите о проблемах, со своей стороны мы будем предпринимать все меры для того, чтобы устранить недочеты», - сказал он.

Также руководитель регистрационного департамента призвал представителей бизнеса приобщиться к обсуждению конкретных законопроектов. «То, что мы делаем, направлено на то, чтобы ваш труд, ваше ведение бизнеса в Украине было максимально упрощено, было максимально прозрачным и максимально эффективным», - добавил он.

Заместитель министра Сергей Шкляр проинформировал, что с 1 мая Минюст запускает пилотный проект в Киеве и Сумской областях, в рамках которого государственные исполнители будут получать дополнительное вознаграждение за эффективное исполнение судебных решения, станут более мобильными (благодаря наличию электронных средств для мгновенного внесения данных о производствах в реестр). Кроме того, будет также запущена система автоматического распределения исполнительных производств.

Что касается проекта СЕТАМ (Система электронных торгов арестованным имуществом), который уже работает на постоянной основе, то, по словам замминистра, Минюст ждет предложений от бизнеса по усовершенствованию этой системы.

В свою очередь, исполнительный директор Европейской бизнесассоциации Анна Деревянко поблагодарила представителей Минюста за внедрение в жизнь необходимых для бизнеса инициатив, в частности, открытия онлайн-сервисов по предоставлению электронных выписок.«Административные услуги в онлайн-режиме, которые вы запустили вчера, мы протестировали, действительно, легко получить онлайн-выписку, легко заплатить онлайн», - сказала она.А.Деревянко отметила, что представители бизнеса ожидают аналогичных шагов по реформированию и от других органов власти.

«Радует новая команда людей, которая приходит в министерства и ведомства. Мы видим новые лица, которые раньше были успешными в бизнесе, а сейчас работают в правительстве. Надеюсь, что понимание бизнеса никуда не исчезнет в связи с тем, что вы заняли властные кабинеты. Мы не просим, чтобы были преференции для бизнеса, мы хотим, чтобы было взаимопонимание», - сказала исполнительный директор ЕБА.