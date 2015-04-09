Суд продолжит рассмотрение дела Попова 20 апреля

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня.

Тем временем, на сегодняшнем судебном заседании по делу Попова было, в частности, объявлено 5 заявлений потерпевших, а также сообщено о поступлении в суд 44 гражданских исков от потерпевших на возмещение убытков на общую сумму 23 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ранее, 23 марта, адвокат Попова Николай Карнаух заявлял, что в рамках уголовного производства по делу против экс-главы КГГА в суд поступило 48 гражданских исков от потерпевших на общую сумму 50 млн грн.

"Гражданские иски продолжают поступать. Общая сумма на сегодня около 50 миллионов гривен, но эти иски безосновательные и неаргументированные. Александр Попов не признает себя виновным, не совершал никакого преступления, а значит не причинил вреда потерпевшим", - сказал Карнаух.

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Справка УНИАН. Попов обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний и митингов, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособничество в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГПУ, досудебное расследование установило, что в ночь на 30 ноября 2013 года Попов, действуя по предварительному сговору с бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, тогдашним начальником ГУ МВД Украины в Киеве Валерием Коряком и другими на то время высокопоставленными лицами, дал указание о завозе на Майдан Независимости в Киеве коммунальной техники для установки новогодней елки, а Коряк, в свою очередь, используя это обстоятельство, отдал приказ о разгоне мирного митинга сотрудниками полка милиции особого назначения «Беркут», которые жестоко избили митингующих. Вследствие этих противоправных действий более 80 граждан получили телесные повреждения различной степени тяжести.