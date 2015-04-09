Раде рекомендовали разрешить арест судьи Кушнир
Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде дать согласие на арест судьи Светланы Кушнир, которая принимала неправосудные решения в отношении участников Євромайдану.
Об этом журналистам сообщил народный депутат от "Блока Петра Порошенко"Александр Черненко, передает пресс-служба партии.
"Комитет принял решение, чтобы дать разрешение на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Соломенского районного суда г. Киева Светланы Кушнир. Судья, которая судила активистов Майдана, в частности было несколько неправосудных приговоров по задержанию людей, которые перевозили шины", - рассказал Черненко.
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"Депутаты комитета рекомендовали Верховной Раде снять неприкосновенность с судьи и завтра этот вопрос будет рассматриваться на сессии. То есть это - продолжение снятия неприкосновенности с судей, процесс очищения власти", - добавил нардеп.