Раде рекомендовали разрешить арест судьи Кушнир

Об этом журналистам сообщил народный депутат от "Блока Петра Порошенко"Александр Черненко, передает пресс-служба партии.

"Комитет принял решение, чтобы дать разрешение на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Соломенского районного суда г. Киева Светланы Кушнир. Судья, которая судила активистов Майдана, в частности было несколько неправосудных приговоров по задержанию людей, которые перевозили шины", - рассказал Черненко.

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"Депутаты комитета рекомендовали Верховной Раде снять неприкосновенность с судьи и завтра этот вопрос будет рассматриваться на сессии. То есть это - продолжение снятия неприкосновенности с судей, процесс очищения власти", - добавил нардеп.