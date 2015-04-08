В АП ожидают эффективной работы Антикоррупционного бюро не ранее конца 2015-го

Об этом рассказал заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на 5 канал.

"Конец этого года - это оптимистичный срок, в который можно вложиться, если все процессы будут запущены и будут проходить без существенных препятствий", - сказал он.

По словам Филатова, для эффективной работы такой большой структуры, как НАБУ, необходимо решить существенные логистические вопросы и самого лишь назначения руководителя недостаточно.

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"Начиная с вступления к НАБУ сотрудников, назначения руководителей среднего звена и завершая организационно-техническим и материальным обеспечением деятельности этого органа. Я бы не ожидал что Антикоррупционное бюро эффективно заработает раньше конца этого года", - отметил заместитель главы АП.

Напомним, президент на следующей неделе выберет главного "антикоррупционера" страны.