В России заявили, что их паспорта хотят получить более 60 тысяч жителей ОРДЛО

По данным российского МВД, российские паспорта получили более 25 тыс. жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации заявили, что приняли более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства от жителей оккупированных территорий Донбасса.

Об этом журналистам заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, сообщает информагентство ТАСС.

По ее словам, на сегодня жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей подали более 60 тыс. заявлений на получение российских паспортов, из них гражданство получили уже свыше 25 тыс. человек.

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Казакова также отметила, что в ведомстве планируют увеличить штатную численность миграционных подразделений "из-за наплыва желающих получить российское гражданство".

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощеннм получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля он заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для проживающих на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей грозит Минскому процессу и ставит под угрозу меры, направленные на обеспечение мира гражданам Украины.

5 августа МИД Эстонии заявило, что не признает паспорта РФ, выданные гражданам Украины на оккупированном Донбассе.