Кличко дал показания в деле о возможном предложении многомиллионной взятки Богдану

30 июля Андрей Богдан заявил, что к нему приходил представитель якобы от одного из «смотрящих» Киева и предлагал деньги за сохранение на посту главы КГГА Виталия Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 14 августа, давал показания в Национальном антикоррупционном бюро Украины по уголовному производству, которое открыли по его обращению в связи с заявлением руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского головы.

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Отмечается, что речь идет о публичном заявлении Богдана о якобы предложении ему некими лицами взятки в 20 миллионов долларов якобы от имени и в интересах Кличко.

В своем комментарии мэр Киева отметил, что подобные высказывания руководителя Офиса президента подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений.

«Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а пошел с «яркими» заявлениями на пресс-конференцию? Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду», - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, 30 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на пресс-конференции заявил, что к нему приходил представитель якобы от одного из «смотрящих» Киева и предлагал разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение на должности председателя КГГА Виталия Кличко.

1 августа мэр Киева Кличко обратился в НАБУ с просьбой проверить заявление руководителя Офиса президента Богдана о попытке подкупа в его интересах.

5 августа НАБУ открыло дело относительно возможной попытки подкупа Богдана за сохранение в должности председателя КГГА Виталия Кличко.

9 августа директор НАБУ Артем Сытник анонсировал ближайшее время допрос Кличко по делу о возможном предложении 20 млн долларов взятки руководителю Офиса президента Богдану за сохранение Кличко в должности председателя КГГА.