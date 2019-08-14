Разумков прокомментировал петицию об отмене бюджетного финансирования партий

По его убеждению, бюджетное финансирование партий дает возможность развивать политическую культуру в государстве.

Председатель партии «Слуги народа» Дмитрий Разумков прокомментировал петицию об отмене бюджетного финансирования политических партий.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге, который состоялся после заседания Подготовительной депутатской группы, его спросили, может ли новый парламент отменить финансирование партий из государственного бюджета.

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В ответ Разумков призвал дождаться начала работы нового парламента. В то же время он отметил, что бюджетное финансирование партий позволяет развивать политическую культуру в стране. «Есть другие предохранители, на которые надо будет обращать внимание. Потому что у нас очень часто эти средства использовались неэффективно. Вы видели, что к концу года они шли на рекламу, а не на развитие партийной структуры, на обучение своих однопартийцев, на привлечение людей к тем или иным политическим структурам», - сказал он.

Кроме того, Разумков добавил, что некоторые антикоррупционные организации отмечали, что эти средства фактически были направлены на «связанные с теми или иными партиями структуры». «Таким образом, возникал вопрос корректности и соответствия действующему законодательству использования этих средств», - отметил он.

На вопрос, откажется ли «Слуга народа» от средств, которые должна получить из госбюджета, Разумков ответил, что сегодня такое финансирование предусмотрено законом, а в партии будут пытаться соблюдать действующие нормы законодательства.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 14 августа петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий в Украине набрала 25 тысяч 559 голосов из 25 тысяч необходимых для того, чтобы она была рассмотрена.

В тексте петиции ее автор Николай Томенко отмечает, что за 2016-2019 годы из государственного бюджета на деятельность политических партий выделен почти 1 миллиард 500 миллионов гривень.

Кроме того, добавляет Томенко, с 2019 года за государственный счет будут финансироваться не только политические силы, которые преодолели 5% барьер на выборах в парламент, но и те, что набрали 2%. «В целом на содержание этих партий за 5 лет деятельности Верховной Рады украинский народ должен потратить около 5 миллиардов 900 миллионов гривен», - говорится в тексте петиции.

Поэтому Томенко предлагает отменить или, по крайней мере, приостановить законодательные акты, которые предусматривают финансирование политических партий из госбюджета.

«Эти средства следует направить на решение крайне важных проблем, связанных с безопасностью и оборонной мощью государства и качеством жизни людей. В частности - на финансирование армии, образования, культуры, медицины, здорового образа жизни», - убежден он.

До конца сбора подписей остался 71 день.