"ГБР интересуют только налоги": Труба ответил на заявление Порошенко о попытке рейдерского захвата телеканала "Прямой"

По словам главы ГБР, Порошенко "с государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, а искажением информационной реальности".

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба уверяет, что в ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала "Прямой".

Так Труба в Telegram прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о якобы попытке рейдерского захвата канала "Прямой".

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"Должен отреагировать на заявление Петра Порошенко о якобы "рейдерском захвата телеканала "Прямой". К сожалению, Петр Алексеевич из государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, а искажением информационной реальности, если ему это выгодно. В ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала "Прямой", тем более его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов. У нас есть производство относительно возможного уклонения от уплаты налогов во время продажи этого телеканала Владимиру Макеенко. Разница, кажется, очевидна", - заявил Труба.

Директор ГБР подчеркнул, что "следственные действия в рамках производства не препятствуют деятельности журналистов, и такого никогда не будет происходить".

"А вот манипулировать работой телеканала в условиях Операции объединенных сил не подобает экс-президенту страны", - отметил Труба.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 12 августа, побывал на допросе в ГБР как свидетель в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямой".

После этого Труба допустил, что следующий допрос Порошенко пройдет с применением полиграфа.

В свою очередь экс-президент подчеркнул, что не доверяет Государственному бюро расследований и готов пройти допрос на полиграфе в прямом эфире на телеканале "Прямой". Также Порошенко заявил о попытке рейдерского захвата телеканала. "События, которые разворачиваются сегодня вокруг "Прямого", дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала. Инициатором этого является господин Портнов", - сказал Порошенко.