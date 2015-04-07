В МИД РФ хотят, чтобы "американские и натовские инструкторы" ушли из Украины

Об этом в интервью "Российской газете" заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.

"Мы знаем, что в Украину собираются приехать сотни военных из Соединенных Штатов и НАТО, которые будут тренировать Национальную гвардию. Создаются лагеря подготовки не только в Западной Украине, но и в других районах страны. Это опасный процесс. Мы будем добиваться того, чтобы все иностранные и незаконные вооруженные формирования из Украины ушли", — сказал он.

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При этом представитель МИД РФ не уточнил, какую конкретно опасность несут военные учения.

Как сообщал УНИАН, почти 300 десантников высадятся 20 апреля во Львовской области в Украине, чтобы помочь 900 солдатам Национальной гвардии.