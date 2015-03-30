Вашингтон направляет своих десантников, чтобы они обучали украинских военных - Le Figaro

Об этом пишет Пьер Авриль в своей статье, которая называется «Вашингтон направляет своих десантников, чтобы они обучали украинских военных», опубликованной во французской газете Le Figaro.

Начиная с 20 апреля, 290 американских десантников в течение восьми недель будут обучать около 900 солдат Национальной гвардии Украины. Эту информацию подтвердил в понедельник утром министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook. Учения будут проходить на военном полигоне во Львовской области на границе с Польшей, куда прибудут военные из 173-й воздушно-десантной бригады США.

От украинской стороны в учениях примут участие поочередно шесть отрядов Национальной гвардии, в частности из Одессы, Львова и Харькова, центрального восточного города, который остается под контролем правительственных сил. Национальная гвардия, которая подчиняется Министерству внутренних дел, боролась с пророссийскими повстанцами в Донбассе. Она была создана в основном из добровольцев, которые также формировали силы самообороны Майдана во время революции в 2014 г.

Москва в ярости

После обучения будут проведены совместные учения, в ходе которых «наши американские партнеры предоставят специальное военное оборудование и средства связи», по словам Арсена Авакова. Американские десантники сосредоточатся на «внутренней безопасности и территориальной обороне», объяснили в свою очередь в Пентагоне, где считают, что «Украина имеет право защищать себя». Начало этой миссии, о которой было объявлено летом прошлого года, было отложено по просьбе Соединенных Штатов.

Такие планы вызывают беспокойство в Москве. «Это не способствует увеличению доверия и снижению напряженности, вызванной конфликтом», – заявил 19 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Кремль пессимистично относится к результатам Минских соглашений, подозревая, что украинские власти хотят возобновить конфликт, в то время как Киев и Вашингтон подозревают в этом Москву.

Кроме того, Соединенные Штаты собираются предоставить Украине военное оборудование на сумму 75 млн. долл., в том числе разведывательные беспилотники «Raven», РЛС обнаружения минометных позиций и приборы ночного видения. Они также передадут украинским военным 230 транспортных средств Humvee, в том числе 30 бронированных машин. Тем не менее, Белый дом не хочет предоставлять своему союзнику летальное оружие, как этого требует Палата представителей Конгресса, которая 26 марта приняла резолюцию по этому вопросу.