Прокуратура открыла дело против судей Верховного суда - источник

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Прокуратура АР Крым отрыла производство о возможном вынесении судьями Верховного суда заведомо неправосудного решения по делу об отмене постановления Верховной Рады об увольнении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области, бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Прокуратура АР Крым внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения судьями Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда уголовного преступления, а именно вынесения заведомо неправосудного решения по делу об отмене постановления Верховной Рады Украины об увольнении за нарушение присяги судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Чернобука, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 375 УК Украины», - сказал собеседник агентства.

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В правоохранительных органах отметили, что судьями Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменено постановление Верховной Рады Украины по основаниям нарушения депутатами Регламента, а именно недостаточного количества голосов для принятия решения. Однако следствием установлены все депутаты, которые находились на заседании и принимали участие в голосовании за увольнение судьи Чернобука.

«Учитывая, что в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины досудебное расследование преступлений, совершенных судьями, осуществляют следственные органы Государственного бюро расследований, готовится постановление об определении подследственности в указанном уголовном производстве», - отметил представитель правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября правоохранители задержали Валерия Чернобука, который находился в розыске по подозрению в совершении государственной измены на должности председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым. Чернобук занимал эту должность с декабря 2011 года по июль 2014 года, а с июля 2014 года был судьей Апелляционного суда Днепропетровской области.

5 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В конце ноября Верховный суд принял решение признать противоправным и отменить постановление Верховной Рады от 29 сентября 2016 года №1621-VIII "Об увольнении судьи", которым Чернобук был уволен с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в связи с нарушением присяги судьи. В Верховном суде отмечают, что его решение не является основанием для возобновления Чернобука на посту.