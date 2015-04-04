Порошенко сообщил об успехах СБУ: арест десяти диверсионных групп еженедельно

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью "5 каналу".

«Мы должны все сделать, чтобы сделать невозможным любое вооруженное нападение. И я говорю еще раз, боевики, разведывательно-диверсионные группы... должны быть разоружены еще далеко до подхода к городу. И на сегодня я могу сказать, что эффективность, когда СБУ в сотрудничестве с другими правоохранительными органами задерживает до 10 диверсионных групп еженедельно, - это означает высокую эффективность”, - сказал президент.

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Он отметил, что свободный оборот оружия ведет к хаосу, а эффективные действия власти ведут к порядку.

“Ни в коем случае государство, власти и я, как президент, не допущу, чтобы ни на улицах в украинских городах, ни на украинских дорогах, ни даже в зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования или лица с незарегистрированным оружием вообще не появлялись", - подчеркнул Порошенко.

Президент также отметил, что после данного им поручения о немедленном разоружении тех, кто появился под видом охранных фирм, уже задержаны около 40 человек как в областях, прилегающих к зоне АТО, так и непосредственно в зоне АТО.

"Мы можем сказать, что количество оружия, которое по тем или иным причинам исчезло после поручения о проведении тотальной инвентаризации всего оружия, стоящего на вооружении всех подразделений, оно уже равнялось двум тысячам. И мы сегодня можем сказать, что более тысячи уже возвращено в результате этой операции ", - подчеркнул глава государства.