Журналисты нашли у родственников главы Госрезерва мини-отель и подаренную квартиру в центре Киева (видео)

Чиновник заявил журналистам, что заработал свои миллионные состояния еще до госслужбы.

За время пребывания Вадима Мосийчука на посту главы Госрезерва его жена открыла мини-отель с коттеджами, а его матери подарили квартиру в элитной новостройке на Печерске стоимостью в несколько миллионов гривень.

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Об этом говорится в расследовании Александра Курбатова для программы “Наши гроши с Денисом Бигусом” (Bihus.Info). Отмечается, что Счетная палата обвинила Мосийчука в неэффективном использовании 1,7 млрд грн. и нанесении убытков в размере 318 млн грн.

Как говорится в расследовании, в 2019 году мать Мосийчука стала владелицей квартиры на 183 квадрата в новостройке на Печерске, по ул. Деловой. Аналогичные квартиры продаются по цене от 7 до 9 миллионов гривень. Как свидетельствует выписка из реестра недвижимости, эту квартиру мать Мосийчука получила в подарок.

Предыдущая хозяйка квартиры, жительница Житомирской области, комментировать щедрый подарок постороннему человеку отказалась.

Сам глава Госрезерва говорит, что для него информация о появлении у матери подарка в виде элитной квартиры в Киеве – это новость. Он даже попросил адрес и номер квартиры, но за несколько недель не предоставил никаких дополнительных объяснений о происхождении ценного подарка.

Как утверждается, это не единственная квартира ближайших родственников, о которой Вадим Мосийчук ничего не знает. В 2016-м у его тещи появилась двухкомнатная квартира рядом с Администрацией Президента Украины. Подобные квартиры в этом доме продают от 4 миллионов гривень.

Чиновник заявил журналистам, что заработал миллионы еще до госслужбы: «В 29 лет я уже был гривневым миллионером. В 35 лет я уже заработал первый миллион долларов. Вы же об этом не знаете».

В материале говорится, что в декларациях Мосийчука нет никаких упоминаний о таких доходах, заработанных до его назначения на влиятельную должность главы Госрезерва.

По итогам 2015-го, года назначения Мосийчука на должность, чиновник с женой задекларировали в целом 250 тысяч долларов сбережений.

В 2017 году супруга чиновника приобрела новый Мерседес GLE за два миллиона гривень и более гектара земли под Киевом, якобы за 300 тысяч гривень. Вскоре на этой земле начали возводить коттеджи и строить солнечные электростанции.

В начале 2019-го там открылся мини-отель зеленого туризма. Глава Госрезерва признает, что этим бизнесом занимается его жена, но убеждает, что никакого отеля нет – сдается только один коттедж, а другой дом – это сауна.

На официальной странице отеля указано иное. Коттеджи упоминаются во множественном числе. Администрация рассказала журналистам: там уже работают два коттеджа по 92 квадрата. Еще два коттеджа и бассейн должны открыться в ближайшее время.

По итогам 2018-го Мосийчук задекларировал лишь один коттедж жены, и тот упомянул не с первого раза - уже в исправленной декларации. О кредитах на этот бизнес в декларациях чиновника вообще речи не идет.

Напоминается, что Мосийчук назначен на должность главы Госрезерва летом 2015-го, по инициативе тогдашнего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса, с целью устранить в ведомстве коррупцию.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года Киевская прокуратура провела обыски в квартире главы Государственного агентства резерва Украины Мосийчука и объявила ему подозрение в связи с расследованием перемещения зерна Госрезерва из Харьковской в Черкасскую области. По оценкам прокуратуры, ущерб от такого приказа чиновника превысили 6 млн грн. В октябре 2016 года сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры провели обыски в Государственном агентстве резерва Украины в рамках расследования уголовного производства по факту нанесения государству 257 млн грн убытков при закупке дизельного топлива.

27 июня Кабинет министров Украины отстранил главу Государственного агентства резерва Украины Вадима Мосийчука от исполнения обязанностей на время осуществления дисциплинарного производства.

В пресс-службе Госрезерва со ссылкой на Мосийчука отметили, что это уже третья за почти четыре года пребывания на посту попытка отстранить его от исполнения обязанностей. Мосийчук заявил о намерении оспорить решение правительства в судебном порядке.

Справка УНИАН. Государственное агентство резерва Украины (Госрезерв) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабинетом министров. Система государственного резерва Украины - это группа предприятий и организаций, задачей которых является организация хранения продовольственных, энергетических, промышленных и других товаров на случай чрезвычайных ситуаций государственного масштаба.