У Зеленского допустили усиление санкций против причастных к строительству Керченского моста компаний

Представитель президента в АРК считает, что необходимо вопрос крымских санкций обсудить очень серьезно на уровне Украины.

Представитель президента в АР Крым Антон Кориневич подтвердил, что в планах Кабмина – ужесточить наказание для компаний, которые причастны к строительству незаконного Керченского моста.

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Об этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня".

Он отметил, что у Украины не было возможности предотвратить строительство моста.

"С фактической точки зрения, к сожалению, мы действительно говорим о том, что РФ временно контролирует оккупированный украинский Крым. Поэтому у Украины действительно не было возможности не допустить строительства так называемого "крымского моста". С другой стороны, мы знаем о том, что в правоохранительных органах, в прокуратуре АРК, открыто уголовное производство в отношении незаконности строительства этого моста, в частности нанесении вреда экологии акватории Черного и Азовского морей. И мы также знаем о привлечении определенных иностранных компаний к строительству этого моста", – сказал Кориневич.

В то же время представитель президента считает, что необходимо вопрос крымских санкций обсудить очень серьезно на уровне Украины, возможно, внести изменения в законодательство: например, "о привлечении к ответственности за невыполнение санкций, чтобы западные партнеры понимали, что Украина будет реагировать на такие вещи".

"Думаю, сейчас есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить. Украина делала то, что могла делать в той ситуации. Но могли ли мы действительно не допустить строительства этого моста? Наверное, нет", – добавил он.

Напомним, в марте по предложению Кабмина, СБУ и Национального банка санкции были введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц РФ, причастных к строительству Керченского моста, за агрессию в Керченском проливе и за другие нарушения.