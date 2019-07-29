В НАПК заявили о готовности к реформированию

НАПК готово к реформированию ради повышения эффективности своей работы, в случае, если такое решение будет принято в новом парламенте.

Об этом сообщил и.о. председателя НАПК СтаниславПатюк в интервью изданию Апостроф.

"Если кому-то не нравится, надо вникнуть и разобраться, почему так происходит, в чем реальные проблемы, а потом уже говорить о том, что давайте, что-то будем менять. С другой стороны, безусловно, если законодатель сочтет нужным изменить закон, поменять функции Национального агентства, полномочия, порядок избрания членов и назначении главы НАПК, значит, будем жить в условиях нового закона. На то он и закон ", - подчеркнул руководитель агентства.

Станислав Патюк также отметил, что в парламенте давно лежит законопроект, который бы позволил НАПКполучить доступ к трем госреестрам.

«У нас достаточно много и своих наработок, которые давно лежат в парламенте. Например, законопроект 7276, благодаря которому мы хотели бы получить доступ еще к трем государственным реестрам, чтобы завершить цикл автоматической проверки деклараций. Но пока это все, как видим, остается на бумаге - за эти инициативы не то, что не голосуют, но даже не выносят на повестку дня», - сказал в интервью Патюк.

Кроме этого он сообщил, что НАПК нашло нарушения в декларациях «смотрящего» от Порошенко в Раде Игоря Кононенко. Дело передают в НАБУ.

«Была закончена полная проверка по Игорю Кононенко и закончена она была с установлением факта внесения в декларацию недостоверных сведений на общую сумму 7,6 млн грн. Мы эти материалы будем отправлять в НАБУ, имея в виду то, что это субъекты, которые им подследственные. Они будут выяснять, разбираться, есть ли в их действиях состав преступления. К Кононенко были вопросы относительно стоимости указанных акций ", - заявилПатюк.