В бывшей УПЦ МП решили заняться "обменом пленных" - уже обратились к патриарху Кириллу

В бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата создали комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных.

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Об этом говорится в сообщении на сайте информационно-просветительского отдела бывшей УПЦ МП.

Отмечается, что 28 июля состоялось заседание Священного синода, во время которого была создана комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных.

В этой связи сообщается, что еще 15 июня глава бывшей УПЦ МП Онуфрий обратился к «Святейшему патриарху Московского и всея Руси Кириллу с просьбой оказать содействие в помиловании и освобождении всех украинских пленных, которые находятся на территории Российской Федерации».

Также отмечается, что в тот же день было направлено письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой «о возобновлении процесса обмена пленными, а также помиловании и освобождении пленных, которые находятся на территории Украины».

«Учитывая это, священный синод поддержал инициативу блаженнейшего митрополита Онуфрия относительно возобновления процесса обмена пленными, освобождения заключенных и установления мира на Донбассе. Члены Синода отметили важность обмена пленными в формате «всех на всех», - говорится в решении Синода УПЦ.

Кроме того, сообщается, что в комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных вошли преосвященный архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент, преосвященный епископ Барышевский Виктор, викарий Киевской митрополии и протоиерей Владислав Диханов, руководитель Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам.