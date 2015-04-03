За проведение реформ отвечают все министры и партии, которые их делегировали в Кабмин - Сюмар

Об этом заявила заместитель председателя фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар в четверг в эфире телеканала «1+1».

«Кабинет министров - это коллегиальный орган, и все решения там принимаются большинством министров. От «Народного фронта» там нет большинства министров, там есть премьер-министр и трое министров», - сказала она.

«Там есть министр юстиции Павел Петренко, который делает много положительных вещей. Это и люстрация, и действия, которые направлены на открытость органов власти», - отметила представитель «Народного фронта».

«Арсен Аваков, который начал борьбу с коррупцией и забрал дело Бочковского из Генпрокуратуры, потому что она там могла умереть. Именно милиция взяла на себя ответственность доводить ее до конца. И министр культуры Вячеслав Кириленко - пакет по декоммунизации является очень важным», - сказала народный депутат.

По словам Виктории Сюмар, все остальные министры - это квота политических сил, которые входят в коалицию, и именно те, кто их делегировал в правительство должны нести ответственность за своих представителей и за их работу на этих должностях.