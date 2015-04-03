В МИД не исключают встречи в "нормандском формате" в течение ближайших 10 дней

Как передает корреспондент об этом сказал журналистам директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев.

"Мы ищем дату, которая была бы приемлема для четырех министров. Не исключено, что это дело ближайших 10 дней", - отметил он.

По словам Макеева, Украина заинтересована в проведении этой встречи.

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Как сообщал УНИАН, в телефонном разговоре в ночь на 1 апреля президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель высказались за проведение в ближайшие дни встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки» для обсуждения выполнения Минских договоренностей и введения миротворческой миссии на Донбассе.