Кличко вызвали на допрос в ГБР
Государственное бюро расследований вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко.
Об этом 23 июля "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.
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"Виталия Кличко вызвали на допрос в ГБР на 26 июля в производстве по использованию коммунальных земель", - сказала она. Иванова уточнила, что мэра вызывают в качестве свидетеля.
По информации "theБабеля", повестку Кличко вручили по одному из дел о земельных махинациях, которые были открыты по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера бывшего заместителя главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова.
Паринова сообщала в Facebook, что речь идет о "договоре аренды земельного участка для обслуживания и эксплуатации административного здания на ул. Ямской, 23б в Голосеевском районе Киева с обществом с ограниченной ответственностью (ООО) "Техномонтажплюс". Он был заключен 27 ноября 2018 года.