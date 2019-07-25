На задержанном российском танкере 15 россиян – росСМИ

По данным СМИ, у танкера российский судовладелец, однако судьбой моряков он пока не озаботился.

На борту российского танкера NEYMA, задержанного Украиной в Измаиле Одесской области, находится экипаж, состоящий из 15 граждан Российской Федерации.

Об этом "Интерфаксу" сообщил в четверг информированный источник.

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По его словам, все они чувствуют себя удовлетворительно. Источник отметил, что у танкера российский судовладелец, однако судьбой моряков он пока не озаботился.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру ІМО – 8895528, согласно данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Следствие установило, что танкеру NEYMA, с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25.11.2018, российскими владельцами изменено название на NIKA SPIRIT.