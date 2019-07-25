Из-за угрозы независимости Украины: в Латвии заблокировали российский пропагандистский сайт

Такое решение властями Латвии принято, поскольку принадлежащий медиахолдингу "Россия сегодня" сайт нарушает положения регламента Совета ЕС касаемо санкций против РФ из-за аннексии Крыма.

В Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv, который принадлежит российскому пропагандистскому медиахолдинга "Россия сегодня", из-за угрозы суверенитету Украины.

Об этом сообщает "РИА Новости".

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Так, власти Латвии убеждены, что данный информационный ресурс нарушает положения регламента Совета Европейского Союза от 17 марта 2014 года относительно санкций против РФ из-за аннексии Крыма, а также угрожает территориальной целостности и суверенитету Украины.

Представительство РФ при ОБСЕ, в свою очередь, заявило, что обеспокоено блокированием в Латвии сайта "по политическим мотивам" и обвинило латвийскую власть в "зачистке информационного пространства".

Как сообщал УНИАН, в январе 2019 года в Латвии запретили на 3 месяца транслировать телеканал «Россия РТР» за разжигание ненависти к Украине.