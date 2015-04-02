Чубаров станет депутатом Рады вместо Барны

О вхождении Чубарова в ряды депутатов Верховной Рады будет объявлено с началом новой сессии, сообщает Крым.Реалии в пресс-службе Блока Петра Порошенко.

«Рефат Чубаров это очень известная и очень глубокая личность, мы рады с такими работать», – отметили в пресс-службе.

Читайте такжеПорошенко представил нового главу Тернопольской ОГА Барну«Для меня это будет площадка, которая укрепляет мои возможности и предоставит новые возможности», – рассказал Рефат Чубаров.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров числится под номером 71 в списке депутатов от Блока Петра Порошенко, в случае выхода одного из депутатов из состава Верховного Совета Украины, Рефат Чубаров занимает место в сессионном зале.