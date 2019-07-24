В первый день работы ВР отменит скандальные "поправки Лозового" и устранит помехи в работе следователей – ОП

Рябошапка ожидает, что новый парламент в первый рабочий день внесет изменения в УПК для устранения проблем, которые препятствуют работе следователей.

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка ожидает, что новый состав Верховной Рады во время первого пленарного заседания внесет изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые исправят проблемы, препятствующие работе следователей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в рамках конференции «Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?» в Киеве.

На вопрос, будут ли внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс, Рябошапка ответил: «Обязательно, это будут приоритетные изменения ... В первый же день, когда парламент начнет работать, это будет один из тех законопроектов, который будет принят в первый же день».

Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что изменения в УПК будут касаться «исправления уже существующих проблем, которые препятствуют работе следственных органов, а также улучшения положения подозреваемых и обвиняемых».

На вопрос, будут ли эти изменения касаться, в частности отмены так называемых «поправок Лозового», Рябошапка ответил утвердительно.

Справка УНИАН. Новый УПК вступил в силу в 2012 году.

3 октября 2017 года Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и иные законодательные акты (№ 6232).

Среди прочих при принятии закона была учтена поправка депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, которой предусмотрено, что срок предварительного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении составляет:

два месяца - по уголовному производству об уголовном проступке;

три месяца - по уголовному производству о преступлении небольшой или средней тяжести;

шесть месяцев – по уголовному производству о тяжком или особо тяжком преступлении.

Досудебное расследование должно быть закончено:

в течение одного месяца со дня уведомления лицу о подозрении в совершении уголовного проступка;

в течение двух месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении преступления.

Благодаря этим «поправкам Лозового» в кодексе была еще больше усилена защита прав подозреваемых и обвиняемых. На практике это приводит к тому, что расследование дел следователями и в судах может длиться годами путем манипуляций нормами УПК со стороны адвокатов обвиняемых и подозреваемых.