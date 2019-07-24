Рябошапка рассказал, сколько времени нужно для преодоления коррупции в Украине

По словам Рябошапки, практически со всеми проявлениями коррупции и злоупотреблений можно бороться цифровыми методами.

В Офисе президента заявляют о намерении в течение следующих 5 лет победить коррупцию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка во время выступления на конференции «Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?» в Киеве.

«Одним из ключевых тезисов нового президента - это диджитализация. Можно практически со всеми проявлениями коррупции и злоупотреблений бороться цифровыми методами», - сказал он.

Также по словам Рябошапки, в антикоррупционной стратегии для Украины нужно сосредоточить внимание на наиболее коррупциогенных сферах.

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«Для примера взять коррупционные проявления в государственных предприятиях, монополиях, государственных банках. Второй сектор - энергетика или добывающая отрасль, следующий - сфера обороны и безопасности. То есть, это те сферы, в которых самые большие проблемы в плане коррупции, нужно идентифицировать их и сосредоточиться именно на них», - отметил он.

В то же время Рябошапка отметил, что для решения вопросов, касающихся добропорядочности и формирования этических основ поведения нужен достаточно длительный период.

«Времени у нас действительно не так много. Как говорил президент, он пришел на один срок, на 5 лет, и за эти 5 лет мы должны победить коррупцию», - подчеркнул заместитель руководителя президентского Офиса.