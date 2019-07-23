Первое заседание Рады откроет нардеп-соратник кума Путина

Перед открытием первой сессии ВРУ самый старший нардеп также зачитывает присягу.

Согласно ст. 82 Конституции Украины, первое заседание новоизбранной Верховной Рады Украины открывает самый старший по возрасту народный депутат.

В парламенте 9-го созыва такое право получит кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь (ОПЗЖ), номер 12 в ее избирательном списке Юлий Иоффе – ему 78 лет, сообщает движение "Честно".

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По ст. 79 основного закона, перед открытием первой сессии ВРУ самый старший нардеп также зачитывает присягу.

Юлий Иоффе – давний соратник сопредседатели ОПЗЖ Юрия Бойко. Он был нардепом Верховной Рады почти всех созывов с 1990 года, кроме пятого и шестого (период 2006-2012 годов). За это время он успел побывать членом КПСС, "Трудовой Украины" Сергея Тигипко, Республиканской партии Украины Бойко и Партии регионов.

Напомним, в партию ОПЗЖ, кроме Юрия Бойко, входит и кум Путина Виктор Медведчук.

Как сообщал УНИАН, "Слуга народа" хочет провести первое заседание Рады в День независимости.