СБУ подозревает кинопрокатные компании в работе на спецслужбы России

Кинопрокатчиков также обвиняют в том, что спецслужбы РФ используют их как агентов влияния в Украине, диктующих условия на рынке киноиндустрии и саботаже продвижения и показа украинских лент.

Служба безопасности расследует уголовное дело по подозрению украинских кинопрокатных компаний в перечислении средств спецслужбам России и саботаже украинских фильмов.

Об этом говорится в материалах Шевченковского районного суда, обнародованных в Едином реестре судебных решений 22 июля, передает УП.

Согласно материалам дела, уголовное производство открыто по обращению нардепа, имя которого не указывается.

"Из обращения народного депутата следует, что рынок кинопроката поделен между "В & Н Film Distribution Company", "Ukrainian Film Distribution", "Kinomania", "Volga Ukraine", "Multi Media Distribution", которые ежегодно получают в виде кассовых сборов в Украине около 100 миллионов долларов США", - говорится в документах.

Указано, что эти компании появились на украинском рынке как дочерние предприятия компаний РФ, имеют плодотворные финансово-хозяйственные отношения с российскими компаниями, их конечными владельцами выступают граждане РФ.

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Отмечается, что эти компании "скрывают свои сверхприбыли путем осуществления финансово-хозяйственной операций с субъектами хозяйствования имеющих признаки фиктивности, а также перечисляют средства в адрес российских компаний за прокатные права".

Утверждается, что спецслужбы РФ в течение 2014-2016 годов "фактически заставили владельцев компаний, работающих на рынке кинопроката Украины направлять часть своих доходов для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации".

Кинопрокатчиков также обвиняют, что спецслужбы РФ используют их как агентов влияния в Украине, диктующих условия на рынке киноиндустрии и саботаже продвижения и показа украинских лент.

Согласно материалам суда, в июле СБУ попросила суд предоставить доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов, и суд дал доступ следователям ГСУ СБУ к документам, содержащим банковскую тайну.