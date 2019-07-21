Россия не должна препятствовать евроатлантической интеграции Украины – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что решение вопроса о вступлении Украины в НАТО будет продолжаться определенное время.

Россия не должна препятствовать евроатлантической интеграции Украины.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью канадскому изданию The Chronicle Herald на этой неделе, сообщает «Голос Америки».

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Он отметил, что решение вопроса о вступлении Украины в НАТО будет продолжаться определенное время.

"Мы поддерживаем усилия Украины продвигаться на пути к членству. Мы помогаем им воплощать реформы", - отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что Украина и 29 стран-членов НАТО будут решать вопрос членства Украины в Альянсе.

"Россия не имеет права ветировать этот процесс", - подчеркнул генсек.

"Конечно, Украина сейчас сосредоточена на реформах, чтобы иметь возможность достичь стандартов НАТО, и на этом основной фокус", - добавил он.