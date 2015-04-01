Наливайченко назвал членов КПУ полицаями и коллаборационистами

Об этом заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко в интервью газете "День".

"Когда началась открытая российская агрессия, коммунисты, как никто, выполняли функции полицаев и коллаборантов, помогая Кремлю в Крыму, в Луганской и Донецкой областях", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, к аннексии Крыма и оккупации части Донбасса привела блокировка борьбы с сепаратизмом на уровне парламента и Генеральной прокуратуры еще в 2008-2009 годах.

"Когда я возглавлял Службу безопасности в первую каденцию, мы уже тогда возбуждали уголовные дела против сепаратизма и против пророссийских организаций, как «Севастополь - Крым - Россия» или «Донецкая республика». Но в ответ получали яростное сопротивление пророссийски настроенных народных депутатов в нашем парламенте, которые пользовались иммунитетом и защитой тогдашней Генеральной прокуратуры, которая по законодательству была и остается надзорной инстанцией за Службой безопасности. ГПУ, которая на то время была под регионалами, закрыла много наших дел относительно сепаратизма", - заявил глава СБУ.

Читайте такжеВ КПУ отрицают информацию об избрании Симоненко в президиум пленума КПРФТакже он прокомментировал заявление Симоненко о намерении привезти членов КПРФ в Киев 1 мая.

"Они могут заявлять все, что хотят - пусть собирают свое сборище. Но те, кто причастен к террористической и сепаратистской деятельности, сразу будут задержаны. Украина сегодня защищает свою территорию. Те, кто способствовал агрессии на востоке нашей страны, будут преследоваться как коллаборанты Кремля и как те, что совершили преступления против человечности", - сказал Наливайченко.

Напомним, Симоненко недавно был избран в президиум пленума ЦК КПРФ, которая является партией, открыто поддерживающей войну против Украины.