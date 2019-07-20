Чалый прокомментировал свое завершение работы послом в США

Он выразил благодарность украинцам и народу Соединенных Штатов.

Валерий Чалый прокомментировал завершение своей четырехлетней работы на должности посла Украины в США, отметив, что он вернется в Украину с глубокой благодарностью своим соотечественникам.

Об этом дипломат написал в Facebook.

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«Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении ... Вернусь в Украину с глубокой благодарностью своим соотечественникам, с которыми боролись за демократию против авторитаризма и продолжаем борьбу за светлое будущее самостоятельной и успешной Украины против попыток России затянуть нас в советское или имперское прошлое», — отметил Чалый.

Он также выразил благодарность народу Соединенных Штатов.

Напомним, накануне Зеленский уволил Чалого с должности посла Украины в США.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил заменить 12 дипломатов.