Путин пытается навязать Западу российский сценарий федерализации Украины - Климкин

Глава МИД убежден, что противодействие намерениям Кремля возможно при условии стратегического и доверительного взаимодействия Украины с друзьями и партнерами на международной арене.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин пытается навязать странам Запада российский сценарий федерализации Украины.

Об этом глава МИД сообщил в социальной сети Facebook.

"Уже два дня все обсуждают новое российское решение о паспортизации Донбасса. Раздаются экспертные мнения о желании России установить прямой контроль над всем регионом, о вмешательстве в наши внутренние дела и многое другое. Какие-то из мнений разделяю, какие -то не очень", - заявил Климкин .

"Но все упускают очень важный аспект. Это же послание Путина не только и не столько нам, а прежде всего Западу. Причем как раз накануне наших выборов. И это послание очень простое: "Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях. Россия хочет контролировать по крайней мере весь Донбасс. И, в конце концов, вся Украина является зоной нашего прямого влияния", - убежден глава МИД.

"То есть, все должно идти по российскому сценарию, или именно российский сценарий Кремль подготовит вместе с Западом и сам реализует. С согласия Запада", - заявил Климкин.

"Противодействие этому существует. Но возможно и эффективно оно будет только в случае нашего стратегического и доверительного взаимодействия с нашими друзьями и партнерами. И видение стратегии должны представить мы. До того, как свой сценарий начнет навязывать Россия", - считает глава МИД.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

8 мая Кабинет министров Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.

17 июля Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей всей территории Донецкой и Луганской областей.