Тука: новый паспортный указ Путина – это "метка территории"

Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Указ президента России об упрощении получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской областей Украины на языке спецслужб называется "меткой территории".

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"Путин обозначил территорию", – сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает «Обозреватель».

"Обычно, когда Россия совершает любые действия, она преследует сразу несколько целей. Специалистам по спецоперациям во всем мире хорошо известен термин "метка территории". Еще в 2014 году, когда террористы захватывали какой-то населенный пункт, то сразу же на зданиях, на заборах, на столбах развешивались или георгиевские ленты, или другие символы. Точно так же поступали и наши (развешивали украинскую символику - ред.)", – рассказал заместитель министра.

"Кроме того, этот шаг абсолютно укладывается в ту канву, в те тезисы, которые постоянно звучат из уст так называемых лидеров "молодых республик", которые постоянно называют свободную территорию Донецкой и Луганской областей "временно оккупированными Украиной", – добавил он.

В то же время, по оценкам Туки, "с точки зрения безопасности здесь нет чего-то нового, что радикально изменило статус-кво".

Отвечая на вопрос, следует ли в ответ на это решение Кремля созвать Совет национальной безопасности и обороны Украины, заместитель министра заметил: "Это прерогатива президента. Если есть какие-то идеи, каким образом на дипломатической ниве можно реагировать, то, наверное, имеет смысл созвать. Но с точки зрения национальной безопасности, как ее понимает подавляющее большинство наших граждан – танки, ракеты, самолеты – прямой угрозы это не несет. С политической точки зрения – да, без сомнения".

Напомним, президент России Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных Украине "Л/ДНР". Из документа изъяли слова "отдельные регионы", оставив только названия украинских областей. Указ вступил в силу 17 июля.