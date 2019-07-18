Наказать виновных людей только силами президента невозможно, нужна поддержка Рады и исполнительной власти - Шефир

По словам первого помощника главы государства Сергея Шефира, у Зеленского нет таких полномочий.

В последнее время президент Владимир Зеленский устраивает чиновникам по всей Украине публичные политические «казни». Мы видели это на совещаниях в Закарпатье, в Борисполе, Кривом Роге, Харькове, Николаеве. Но громких судебных процессов и правовых наказаний пока что не произошло.

По словам первого помощника главы государства Сергея Шефира, у Зеленского нет таких полномочий.

Читайте такжеЗеленский рассказал, каким хочет видеть будущее правительство (видео)

"Прошло полтора месяца, как он президент. Что может сделать человек на его месте, не имея поддержки ни Верховной Рады, ни исполнительной власти? Мы же говорили, что надо наказывать виновных людей. Оказывается, это невозможно сделать только силами президента, а то получается политическое преследование. Это не его обязанность, но у президента возникает такая эмоциональная реакция - преступник должен быть наказан," – сказал он в интервью LB.ua.

"Мы хотим донести всем главный посыл: «Играйте по правилам. По-другому страну мы не поменяем». Даже пусть кто-то считает такое поведение хамством. Знаете, что народ говорит на это? «Наконец-то!». Для кого это делается, как ни для людей?" - отметил Шефир.

Напомним, 10 июля Зеленский во время встречи с руководителями Киевской области со скандалом выгнал секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка, заявив о его судимости и назвав «разбойником». Сначала чиновник заявил о намерениях подать на Зеленского в суд, но в дальнейшем отказался от иска на президента.

17 июля Зеленский предложил и.о. председателя Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление об увольнении.

«Вы делаете такое выражение лица, как будто бы вы не при чем и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам? ... Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя как бандиты», - обратился к присутствующим николаевским чиновникам Зеленский.

А 6 июля президент устроил "разнос" таможенникам и подчеркнул, что его команда серьезно настроена на борьбу с контрабандой.