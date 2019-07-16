ОП о деле Маркива: Италии много раз объясняли, что мы не допустим такого обращения с нашими людьми

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко отметил, что Украина использует все механизмы по делу осужденного итальянским судом к 24 годам лишения свободы бойца Национальной гвардии Виталия Маркива.

Украина проводит дипломатическую работу по делу осужденного итальянским судом к 24 годам лишения свободы бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

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«Судебные дела - достаточно чувствительная вещь. Мы не хотим давать оружие тем, кто скажет, что официальные власти Украины вмешиваются и давят. Для этого существует консул, который имеет право выступать от имени Украинского государства в суде. Все другие механизмы тоже используются», - отметил Пристайко.

«Государство Украина помогает в этом судебном деле. Работу ведут не только адвокаты. «За кулисами» ведется дипломатическая работа. Итальянской власти, хотя она официально не задействована, много раз объясняли, что мы не допустим такого обращения с нашими людьми. Более того, это дело становится политическим», - подчеркнул Пристайко.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины отметил, что в этом деле есть специфические моменты, которые влияют на решение суда. В частности, это итальянское гражданство Маркива.

«Мы работаем, об этой ситуации известно президенту, скоординированы действия с Министерством иностранных дел и другими ведомствами», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Роккелли и его российского партнера Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года Маркива в Италии приговорили к 24 годам заключения, тогда как итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал 17 лет. Решение суд огласил без мотивировочной части. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

13 июля адвокат нацгвардейца Рафаэле Дела Валле заявил, что решение по апелляции на приговор Маркиву могут принять в следующем году.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководству МИД и Генпрокуратуры срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину.