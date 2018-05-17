Суд отдал активиста Майдана Бубенчика на поруки народным депутатам

Суд отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании активисту Евромайдана Ивану Бубенчику пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Печерский райсуд Киева избрал активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в посягательстве на жизнь милиционера и незаконном обращении с оружием, меру пресечения в виде личного поручительства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял следователь судья Алексей Соколов.

Суд определил поручителями Бубенчика двух народных депутатов - Андрея Денисенко и Олега Петренко.

Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании активисту евромайдан пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

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Стоит отметить, что во время судебного заседания о готовности взять подозреваемого на личную поруки заявляли еще двое народных депутатов - Семен Семенченко и Владимир Парасюк.

Вместе с тем прокурор Юлия Малашич отмечала, что Парасюк более 10 раз не являлся на вызовы для проведения с ним следственных действий по делу Бубенчика.

Согласно решению суда, подозреваемый должен уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы; прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию; сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие въезд и выезд с / у Украины.

"Разъяснить подозреваемому Бубенчику Ивану, что в случае невыполнения возложенных на него обязанностей, к нему может быть применен более строгий меру пресечения, а также наложено денежное взыскание от 0,25% до 2 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц", - отметил судья Соколов.

Он огласил лишь резолютивную часть решения.

В свою очередь прокурор заявила, что вопрос об обжаловании решения в Апелляционном суде Киева будет решаться после получения полного текста решения.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в Генпрокуратуре заявили о вручении подозрения бубенчики.

Ему инкриминировали совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины: п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего).

Активиста подозревали в совершении 20 февраля 2014 на Майдане Незалежности в Киеве убийств работника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка.

5 апреля Бубенчику и его защитникам вручили новое подозрение, с которой изъят пункт об умышленном убийстве.